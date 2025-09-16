Λαμία: Σταμάτησε αυτοκίνητο του Δήμου και επιτέθηκε στον οδηγό-Τον πέταξε και τον χτυπούσε στο δρόμο

Ένα ακόμη βίαιο επεισόδιο σε βάρος εργαζόμενου του Δήμου σημειώθηκε, αυτή τη φορά στη Λαμία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το lamiareport.gr, κάτοικος της περιοχής φέρεται να «μπλόκαρε» τον δρόμο σε μικρό λεωφορείο του δήμου που μεταφέρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου και να τον ξυλοκόπησε άγρια.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης το λεωφορείο είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αγνόησαν τις παρατηρήσεις του, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του το δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του δήμου, δέχτηκε την επίθεση που προαναφέραμε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού, ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού αρπάζοντάς τον και πετώντας τον με δύναμη στο κράσπεδο.

Συνάδελφοί του που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά έσπευσαν να τον βοηθήσουν και αποφεύχθηκαν νέα χτυπήματα, ωστόσο ο δράστης πρόλαβε να σπάσει τα γυαλιά του και ένα ρολόι.

Άνθρωποι από το σχολείο και άλλοι περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο υπάλληλος του δήμου διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λαμίας ενώ ο δράστης προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.

