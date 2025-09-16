Συνελήφθη στο κέντρο διακινητής ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Γαλλία
Η σύλληψη έγινε το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αθήνα
Συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές Αρχές. Η σύλληψη έγινε το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αθήνα.
Ο άνδρας κατηγορείται ότι συμμετείχε, μαζί με άλλα άτομα, σε διεθνή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς τη Γαλλία. Επιπλέον, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2023 στη Γαλλία.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
