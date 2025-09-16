Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/9) στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά.
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Πέτρου Ράλλη και σε αυτό ενεπλάκη ένα μηχανάκι.
Οδηγοί που κινούνταν στο ρεύμα σταμάτησαν με τα οχήματά τους για να βοηθήσου τον οδηγό του δικύκλου ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα μετά το ατύχημα, οι συνθήκες του οποίου ακόμα δεν έχουν διεκυκρινιστεί.
