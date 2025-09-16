Κίνδυνος στο Ρέθυμνο: Το ανοιχτό φρεάτιο που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών

Μια επικίνδυνη κατάσταση καταγράφεται στο κέντρο του Ρεθύμνου, σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στο DayNight. Ένα ανοιχτό φρεάτιο βρίσκεται στην περιοχή της λαϊκής της Δευτέρας και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των περαστικών, κυρίως των παιδιών.

