Κίνδυνος στο Ρέθυμνο: Το ανοιχτό φρεάτιο που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών
Σοβαρός κίνδυνος από ανοιχτό φρεάτιο στο Ρέθυμνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια επικίνδυνη κατάσταση καταγράφεται στο κέντρο του Ρεθύμνου, σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στο DayNight. Ένα ανοιχτό φρεάτιο βρίσκεται στην περιοχή της λαϊκής της Δευτέρας και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των περαστικών, κυρίως των παιδιών.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ηράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος ιερόσυλος που «άνοιγε» εκκλησίες
21:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βουλγαρία: Κατέστρεψε drone στη Μαύρη Θάλασσα
21:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ