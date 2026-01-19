«Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα η Παπαστράτος για 12η συνεχή χρονιά

Για 12η συνεχή χρονιά, η Παπαστράτος βραβεύεται ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την σταθερή προσήλωση και δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η φετινή διάκριση έρχεται να επισφραγίσει μια μακρά πορεία συνέπειας και συνεχούς εξέλιξης, αποκτώντας ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συντελείται σε μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, με τη συμπλήρωση 95 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας της Παπαστράτος.

Η διαχρονικότητα της συγκεκριμένης αναγνώρισης αποτυπώνει μία στρατηγική που έχει ως επίκεντρό της τους ανθρώπους της. Προσηλωμένη στη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην εφαρμογή πολιτικών ίσων αμοιβών και ευκαιριών καθώς και στη διασφάλιση ενός υγιούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, η Παπαστράτος σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων της σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του αύριο.

Παράλληλα, η μητρική της εταιρεία Philip Morris International (PMI) διακρίθηκε για 10η συνεχή χρονιά ως «Κορυφαίος Εργοδότης» σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επένδυση σε σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση «Κορυφαίος Εργοδότης» αποτελεί αποτέλεσμα ανεξάρτητης αξιολόγησης από το Top Employers Institute, το οποίο έχει αναγνωρίσει την PMI, ως έναν από τους 17 διεθνείς οργανισμούς που έλαβαν την πιστοποίηση “Global Top Employer”. Επιπλέον, 32 θυγατρικές της PMI αναγνωρίστηκαν ως κορυφαίοι εργοδότες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού.

Το Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς βάσει της συμμετοχής και των αποτελεσμάτων τους στην έρευνα “HR Best Practices Survey”. Η έρευνα καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν 20 θεματικές ενότητες, όπως Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασιακό Περιβάλλον, Μάθηση, Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη, Σκοπός & Αξίες, Ευημερία και άλλα.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε σχετικά με τη νέα τιμητική διάκριση: «Συμπληρώνοντας 95 χρόνια λειτουργίας της Παπαστράτος, η επαναλαμβανόμενη αυτή αναγνώριση από το Top Employers Institute , αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να εξελισσόμαστε διαρκώς και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των ανθρώπων, αλλά και της χώρας μας, για να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεν είναι θεωρία, αλλά καθημερινή πράξη. Η πίστη και η προσήλωση των ανθρώπων της Παπαστράτος, πρωτίστως, αλλά και οι συνεχείς διακρίσεις, όπως αυτή του "Top Employer" που λαμβάνουμε για 12η συνεχή φορά, αποδεικνύουν πως η επένδυση στους ανθρώπους μας είναι σταθερή επιλογή και βασικό στοιχείο της κουλτούρας και ταυτότητάς μας.»

O Group Chief People & Culture Officer της PMI, Fred Patitucci, δήλωσε σχετικά «Στη Philip Morris International αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που αναγνωριζόμαστε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για δέκα συνεχόμενα χρόνια, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την ποιότητα και τη συνέπεια των πρακτικών μας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο». «Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου εμπνέει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να συνεισφέρουν και να ευημερήσουν. Αυτό το ορόσημο αντανακλά το πάθος και την αφοσίωση των ομάδων μας παγκοσμίως. Κοιτώντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να θέτουμε το σημείο αναφοράς για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, επενδύοντας στην ανάπτυξη, τη συμπερίληψη και την ευημερία, ώστε να προσελκύουμε και να αναπτύσσουμε εξαιρετικά ταλέντα.»

Σχετικά με την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία μη καιόμενων προϊόντων και τσιγάρων στην Ελλάδα για περισσότερες από εννέα δεκαετίες. Η εταιρική πορεία της Παπαστράτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της βιομηχανίας, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και την προσφορά στην κοινωνία. Το 2017, η εταιρεία γύρισε σελίδα στην ιστορία της και, με μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, το πρώτο καινοτόμο προϊόν της PMI δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο. Τον Ιούλιο του 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν διαφοροποιημένου κινδύνου, κατάλληλο για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η νέα αυτή τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε 100 χώρες, την έχουν επιλέξει περίπου 36,5 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 750.000 στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2021, στην επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας της Παπαστράτος, η εταιρεία ανακοίνωσε τη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την επόμενη πενταετία. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε και νέα μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, η οποία ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2023, η Παπαστράτος ανακοίνωσε νέα, μεγάλη επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία οδήγησε στη δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυσε το εξαγωγικό έργο της εταιρείας, φτάνοντας σε ετήσια αξία εξαγωγών 300 εκατ. ευρώ. Με επενδύσεις που από το 2017 έχουν ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, η Παπαστράτος δημιουργεί αξία, τόσο για την εταιρεία, τους ανθρώπους της όσο και για το περιβάλλον και την κοινωνία. Το εκτεταμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης, οι επανειλημμένες βραβεύσεις ως Top Employer και ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα και η αναγνώρισή της ως η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με την πιστοποίηση Equal Pay Opportunities αποδεικνύουν ότι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δράσης της Παπαστράτος. Η Παπαστράτος γιορτάζει φέτος 95 χρόνια αδιάληπτης λειτουργίας στην Ελλάδα, προάγοντας την καινοτομία, πραγματοποιώντας εξαγωγές, συμβάλλοντας στην απασχόληση και στα δημόσια έσοδα και δημιουργώντας αξία που μοιράζεται στους ανθρώπους της, στους συνεργάτες της, στις τοπικές κοινωνίες και στη χώρα συνολικά. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της εταιρείας μπορείτε να δείτε στο www.papastratosmazi.gr.

Philip Morris International: Δημιουργώντας ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο

Η Philip Morris International (PMI) είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού που εργάζεται για να δημιουργήσει ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, εξελίσσοντας το χαρτοφυλάκιό της μακροπρόθεσμα, ώστε να περιλαμβάνει προϊόντα εκτός του κλάδου του καπνού και της νικοτίνης. Το τρέχον προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται κυρίως από τσιγάρα και εναλλακτικά προϊόντα καπνού, σακουλάκια νικοτίνης και ηλεκτρονικά προϊόντα καπνού. Τα προϊόντα χωρίς καπνό, διατίθενται προς πώληση σε περισσότερες από 100 αγορές και, έως τις 30 Ιουνίου 2025, η PMI εκτιμά ότι χρησιμοποιούνταν από, πάνω από 41 εκατομμύρια καταναλωτές νόμιμης ηλικίας παγκοσμίως, πολλοί από τους οποίους έχουν απομακρυνθεί από τα τσιγάρα ή έχουν μειώσει σημαντικά την κατανάλωσή τους. Η δραστηριότητα των προϊόντων χωρίς καπνό αντιπροσώπευσε το 41% των συνολικών καθαρών εσόδων της PMI για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025. Από το 2008, η PMI έχει επενδύσει πάνω από 14 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη, την επιστημονική τεκμηρίωση και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων χωρίς καπνό για ενήλικες που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, με στόχο τον πλήρη τερματισμό της πώλησης τσιγάρων. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία επιστημονικών δυνατοτήτων παγκόσμιου επιπέδου, ιδίως στους τομείς της προκλινικής τοξικολογίας συστημάτων, της κλινικής και συμπεριφορικής έρευνας, καθώς και των μελετών μετά τη διάθεση στην αγορά. Κατόπιν μίας εμπεριστατωμένης επιστημονικής αξιολόγησης, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει εγκρίνει τη διάθεση του General snus της Swedish Match και των pouches νικοτίνης ZYN, καθώς και των συσκευών και αναλωσίμων του IQOS της PMI, πρώτες εγκρίσεις του είδους τους στις αντίστοιχες κατηγορίες. Εκδόσεις των συσκευών και αναλωσίμων IQOS, καθώς και το General snus, έλαβαν επίσης τις πρώτες, στην ιστορία, εγκρίσεις από τον FDA ως Τροποποιημένα Προϊόντα Καπνού Μειωμένου Κινδύνου. Με ισχυρή βάση και σημαντική τεχνογνωσία στις βιοεπιστήμες, η PMI έχει μακροπρόθεσμη φιλοδοξία να επεκταθεί στους τομείς της ευεξίας και της υγείας και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής μέσω της παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://www.pmi.com/ και https://www.pmiscience.com/en/.