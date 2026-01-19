Βρετανία: Οι παμπ κήρυξαν πόλεμο στην κυβέρνηση λόγω φορολογίας «Απαγορεύονται οι Εργατικοί!»

Περισσότερες από 1.000 παμπ έχουν απαγορεύσει την είσοδο σε μέλη του Εργατικού Κόμματος λόγω της υψηλής φορολογίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Βρετανίας. Ακόμη και τα κομμωτήρια αρνούνται να εξυπηρετήσουν υπουργούς και βουλευτές, σε μία νέου τύπου εξέγερση που κερδίζει έδαφος

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Βρετανία: Οι παμπ κήρυξαν πόλεμο στην κυβέρνηση λόγω φορολογίας «Απαγορεύονται οι Εργατικοί!»
Πινακίδα που γράφει «Απαγορεύονται οι βουλευτές των Εργατικών»
Δεν θα το πουν φωναχτά, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι οι Άγγλοι μάλλον απολαμβάνουν τις εξεγέρσεις, γράφει η Wall Street Journal, σε άρθρο της για τη μεγάλη εξέγερση των παμπ. «Είναι περήφανοι για το κοινοβούλιό τους, το οποίο εξακολουθεί να είναι γνωστό ως το παγκόσμιο πρότυπο. Αλλά η Αγγλία έκανε μερικά από τα μεγαλύτερα άλματά της με άλλα μέσα. Οι αριστοκράτες της συνέταξαν τη Μάγκνα Κάρτα για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους μετά την εξέγερση κατά του βασιλιά Ιωάννη το 1215. Kι ο Oυάτ Τάιλερ ηγήθηκε της Εξέγερσης των Χωρικών περίπου 150 χρόνια αργότερα».

Τώρα οι άνθρωποι που διευθύνουν τις παμπ της χώρας ξεσκονίζουν τα...όπλα τους για να αμφισβητήσουν μια αύξηση φόρων που λένε ότι θα μπορούσε να αναγκάσει πολλούς από αυτούς να κατεβάσουν ρολά και να δεχθούν την τελευταία παραγγελία.

lennox.jpg

O Άντι Λένοξ

Με επικεφαλής τον Άντι Λένοξ του Old Thatch στη νότια ακτή της Αγγλίας, οι ιδιοκτήτες παμπ έχουν αποκλείσει μέλη του κοινοβουλίου του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος σαν να ήταν κοινοί ταραχοποιοί. Πάνω από 1.000 παμπ έχουν τοποθετήσει πινακίδες με την ένδειξη «Όχι βουλευτές των Εργατικών». Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποκλείστηκε από μια από τις τοπικές παμπ του στο Λονδίνο, όπως και ο επικεφαλής των οικονομικών του.

Οι βρετανικές εφημερίδες έσπευσαν να προσφέρουν υποστήριξη, επικαλούμενες τις περιγραφές του Τζορτζ Όργουελ για τις παμπ ως καταφύγιο για την εργατική τάξη και ιερό χώρο για τους ελεύθερους στοχαστές. Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης έσπευσαν μαζικά στα μπαρ για να φωτογραφηθούν ενώ υψώνουν μπύρες. Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, γνωστός για το "Top Gear", απαγόρευσε στους βουλευτές των Εργατικών να εισέρχονται στην παμπ του, το Farmer's Dog.

«Κλειστά» για τους Εργατικούς και τα κομμωτήρια

Ακόμα και οι κομμωτές της χώρας συμμετέχουν στον «πόλεμο». «Έχω αποφασίσει ότι αν ένας υπουργός του Εργατικού Κόμματος ζητήσει κούρεμα και στέγνωμα με πιστολάκι - και ναι, έρχονται κατά καιρούς - θα του πω ήσυχα αλλά σταθερά ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος και θα του δείξω την πόρτα», ανακοίνωσε ο Μάικλ Βαν Κλαρκ, ο πρώην στυλίστας της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Για κάποιο λόγο, είχε απήχηση στο κοινό», είπε ο 38χρονος Λένοξ, καθισμένος σε μια καρέκλα μπροστά στο τζάκι της παμπ του 17ου αιώνα, με παλιές δρύινες δοκούς να στηρίζουν την οροφή. «Ίσως ήταν λίγο αστείο απλώς να πω ότι απαγορεύονται».

Δεν συμφωνούν βέβαια όλοι με το κίνημα. «Πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να είναι σίγουροι ότι το άτομο που μόλις γλίστρησε στην καρέκλα του κομμωτηρίου σας ή που κάθισε στο σκαμπό του μπαρ στην παμπ σας είναι σίγουρα βουλευτής των Εργατικών;» έγραψε ο Τομ Χάρις, πρώην βουλευτής των Εργατικών που έγινε αρθρογράφος εφημερίδας. Φυσικά, μπορεί να νιώσουν χειρότερα αν κανείς δεν τους αναγνώριζε, σημείωσε.

«Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν λίγο επιπόλαιο», δήλωσε ο Ντέιβ Μπερνς, ξενοδόχος και ιδιοκτήτης ταβέρνας στο Κράισττσερτς, ο οποίος βοήθησε στην έναρξη της καμπάνιας. «Πριν από τα Χριστούγεννα, ο τοπικός βουλευτής των Εργατικών δημοσίευσε ένα βίντεο όπου έλεγε ότι δεν ήταν στο πνεύμα των Χριστουγέννων και ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε την πολιτική μακριά από τους κεντρικούς δρόμους, αλλά ακριβώς εκεί θα έπρεπε να είναι». «Έκανε τον εαυτό του να φαίνεται λίγο αγενής, νομίζω», είπε ο Μπερνς.

pub.jpg

Η καμπάνια φαίνεται να αποδίδει. Οι Άγγλοι έχουν αδυναμία στις παμπ τους και ο Στάρμερ είπε ότι η κυβέρνησή του θα τους προσφέρει κάποια βοήθεια, αν και κανείς δεν είναι σίγουρος τι ακριβώς θα είναι αυτή η βοήθεια. Το υψηλότερο κόστος ζωής και ο μακροχρόνιος φόρος πωλήσεων 20% έχουν αποτρέψει τους θαμώνες των παμπ.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ανακοίνωσε σχέδια για την κατάργηση μιας έκπτωσης που επιβλήθηκε από την εποχή της πανδημίας Covid σε έναν φόρο που βασίζεται στο μέγεθος των εγκαταστάσεων μιας παμπ. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι θα ενημερώσει τον τύπο, διπλασιάζοντας τον οφειλόμενο φόρο σε πολλές περιπτώσεις. Η κίνηση αυτή υπονόμευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του Στάρμερ, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πιο αντιδημοφιλής ηγέτης όλων των εποχών στη Βρετανία.

«Μου φαίνεται πολύ κοντόφθαλμο», είπε ο Μαρκ Γκριν καθώς τάιζε με κομμάτια μπαγιάτικου ψωμιού μια ομάδα κύκνων που γλιστρούσαν κατά μήκος της προκυμαίας του Κράισττσερτς. «Αυτή η περιοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τουρίστες. Δεν πρόκειται να έρθουν αν δεν υπάρχουν παμπ ή εστιατόρια για να πάει κανείς».

16.000 παμπ έκλεισαν μεταξύ 2000 και 2025

Περίπου 16.000 παμπ έκλεισαν μεταξύ 2000 και 2025, σύμφωνα με τη Βρετανική Ένωση Μπύρας και Παμπ. Η αύξηση των κατώτατων μισθών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έχει καταστήσει πιο ακριβή την πρόσληψη φοιτητών και άλλου εποχικού προσωπικού. Το υψηλότερο κόστος ζωής και ο μακροχρόνιος φόρος πωλήσεων 20% έχουν αποτρέψει τους τακτικούς πελάτες.

Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Τομ Κέριτζ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC αυτόν τον μήνα ότι ο φόρος που θα πληρώσει για μία από τις τέσσερις παμπ του θα υπερδιπλασιαστεί εάν εφαρμοστούν οι νέοι συντελεστές. «Ποιο είναι το νόημα να είμαστε ανοιχτοί;» είπε.

Ο Λένοξ είπε ότι αυτή τη στιγμή, το Old Thatch κερδίζει 14 πένες από κάθε πίντα μπύρας, ενώ η εφορία λαμβάνει 2,50 λίρες ή περίπου 3,34 δολάρια. «Κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα όταν ο εφοριακός βγάζει περισσότερα από την παμπ», είπε. Παρόλα αυτά, ο Λένοξ είναι ενθουσιασμένος από την προσοχή που έχει κερδίσει η καμπάνια του, δείχνοντας πρώτα μια φωτογραφία ενός άρθρου στην πρώτη σελίδα που του έστειλε ένας φίλος και στη συνέχεια ένα πορτρέτο του Τζορτζ Ουάσινγκτον στον τοίχο.

g.jpg

Δύσκολοι καιροί για τις βρετανικές παμπ

Στόχος του είναι να μειωθεί ο φόρος πωλήσεων σε παμπ και εστιατόρια ώστε να είναι ίσος με τους πολύ χαμηλότερους συντελεστές σε άλλα μέρη της Ευρώπης. «Οι άνθρωποι βρίσκουν την άμεση δράση τόσο αντιβρετανική, οπότε όταν συμβαίνει εκπλήσσονται τόσο πολύ, παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η ιστορία μας είναι χτισμένη πάνω σε αυτήν», είπε.

«Ιδρύσαμε τη δική μας εκκλησία όταν δεν μας άρεσε να κάνουμε αυτό που μας έλεγαν», είπε, αναφερόμενος στην Αγγλική Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα με την οποία η Εκκλησία της Αγγλίας αποσπάστηκε από την εξουσία του Πάπα και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στο κοντινό χωριό Τόλπαντλ, μαζικές διαμαρτυρίες βοήθησαν στην απελευθέρωση έξι αγροτών όταν μεταφέρθηκαν στην Αυστραλία, αφού προσπάθησαν να σχηματίσουν ένα από τα πρώτα συνδικάτα πριν από σχεδόν 200 χρόνια. «Εννοώ, ο εμφύλιος πόλεμος τελείωσε με την αποκεφαλισμό ενός βασιλιά», είπε ο Λένοξ. «Απλώς μην μας κάνετε να ξεκινήσουμε».

