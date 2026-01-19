Blue Monday: Η μαθηματική εξίσωση που έδειξε ότι σήμερα είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου

Blue Monday ή σε απλά ελληνικά η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου είναι σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Πώς καταλήξαμε, όμως, στην συγκεκριμένη μέρα;

Το 2005 ξεκίνησε μία καμπάνια της εταιρείας Sky Travel η οποία αναφερόταν στην Blue Monday. Η εταιρεία ζήτησε από τον λέκτορα του Πανεπιστημίου Cardiff, Cliff Arnall, να αναπτύξει μία εξίσωση προκειμένου να βρει πια μέρα ήταν πιο μελαγχολική του χρόνου.

Ο λέκτορας κατέληξε στην παρακάτω εξίσωση που λαμβάνει υπόψη της έξι παράγοντες: τον καιρό (W), το χρέος (D), την χρονική απόσταση από τα Χριστούγεννα (T), τον χρόνο από την αποτυχία των στόχων μας για το νέο έτος (Q), χαμηλά επίπεδα κινήτρων (M και N).

Είναι μύθος η Blue Monday;

Ο όρος «Blue Monday» επινοήθηκε από τον Cliff Arnall αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν αμφισβητήσει την έρευνα του καθώς διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι είναι πιθανό να απουσιάζουν λόγω ασθένειας είναι να έχουν μειωμένη παραγωγικότητα και σε άλλες μέρες του Ιανουαρίου.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα στοιχεία της BrightHR δείχνουν ότι θα υπάρξει αύξηση των εργαζομένων που θα δηλώσουν ασθένεια κατά περίπου 7,6% - μια αύξηση 1,4% σε σχέση με την Blue Monday του περασμένου έτους.

Ο Alan Price, διευθύνων σύμβουλος της BrightHR, δήλωσε: «Σύμφωνα με τα στοιχεία του λογισμικού διαχείρισης απουσιών της BrightHR, η περίφημη «μελαγχολία του Ιανουαρίου» μπορεί να είναι πολύ πραγματική, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν άρρωστοι και να καθυστερούν να φτάσουν στο γραφείο σε συγκλονιστικά ποσοστά. Αν και η Blue Monday του περασμένου έτους δεν κατέκτησε τον τίτλο της χειρότερης παρουσίας της χρονιάς, έσπασε τα ρεκόρ καθυστερήσεων — με πολλές περιπτώσεις να συνδέονται με προβλήματα ψυχικής υγείας».

Τι μπορείτε να κάνετε

Ανεξάρτητα από το αν η Blue Monday είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου, οι ειδικοί δίνουν έμφαση στο να αξιοποιήσουμε τη σημερινή μέρα για να επικοινωνήσουμε με φίλους και συναδέλφους και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας.

Για παράδειγμα προτείνεται οι άνθρωποι να κάνουν νέα βήματα, όπως να ξεκινήσουν μία νέα καριέρα ή ένα νέο χόμπι, να γνωρίζουν νέους φίλους ή να ξεκινήσουν μία περιπέτεια.

Για να καταπολεμήσουμε την κακή διάθεση οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συνιστούν έναν συνδυασμό άσκησης, κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και βιταμίνης D, που βοηθούν στην βελτίωση της διάθεσης.

Η διακοπή ή η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ συνιστάται επίσης για την αύξηση των επιπέδων ενέργειας και τη βελτίωση του ύπνου.

Υπάρχουν επίσης χρήσιμες συμβουλές για τις εταιρείες. Η Leona Burton, ιδρύτρια της δικτύου Mums in Business Internation, δήλωσε ότι η Blue Monday μπορεί να χρησιμεύσει ως «υπενθύμιση της σημασίας της νοοτροπίας, όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής».

Συνέχισε: «Η νοοτροπία είναι ένα ισχυρό εργαλείο και αυτό στο οποίο εστιάζουμε επεκτείνεται. Θέτοντας σαφείς στόχους, δείχνοντας ευγνωμοσύνη και διαχωρίζοντας τις εργασίες σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα, οι εργαζόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο και τη θετική τους στάση».