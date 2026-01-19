Blue Monday: Η μαθηματική εξίσωση που έδειξε ότι σήμερα είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου

Τι προτείνουν οι ειδικοί για να αντιμετωπίσουμε την μελαγχολία του Ιανουαρίου

Newsbomb

Blue Monday: Η μαθηματική εξίσωση που έδειξε ότι σήμερα είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Blue Monday ή σε απλά ελληνικά η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου είναι σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Πώς καταλήξαμε, όμως, στην συγκεκριμένη μέρα;

Το 2005 ξεκίνησε μία καμπάνια της εταιρείας Sky Travel η οποία αναφερόταν στην Blue Monday. Η εταιρεία ζήτησε από τον λέκτορα του Πανεπιστημίου Cardiff, Cliff Arnall, να αναπτύξει μία εξίσωση προκειμένου να βρει πια μέρα ήταν πιο μελαγχολική του χρόνου.

Ο λέκτορας κατέληξε στην παρακάτω εξίσωση που λαμβάνει υπόψη της έξι παράγοντες: τον καιρό (W), το χρέος (D), την χρονική απόσταση από τα Χριστούγεννα (T), τον χρόνο από την αποτυχία των στόχων μας για το νέο έτος (Q), χαμηλά επίπεδα κινήτρων (M και N).

mathimatikos-tipos.jpg

Είναι μύθος η Blue Monday;

Ο όρος «Blue Monday» επινοήθηκε από τον Cliff Arnall αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν αμφισβητήσει την έρευνα του καθώς διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι είναι πιθανό να απουσιάζουν λόγω ασθένειας είναι να έχουν μειωμένη παραγωγικότητα και σε άλλες μέρες του Ιανουαρίου.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα στοιχεία της BrightHR δείχνουν ότι θα υπάρξει αύξηση των εργαζομένων που θα δηλώσουν ασθένεια κατά περίπου 7,6% - μια αύξηση 1,4% σε σχέση με την Blue Monday του περασμένου έτους.

Ο Alan Price, διευθύνων σύμβουλος της BrightHR, δήλωσε: «Σύμφωνα με τα στοιχεία του λογισμικού διαχείρισης απουσιών της BrightHR, η περίφημη «μελαγχολία του Ιανουαρίου» μπορεί να είναι πολύ πραγματική, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν άρρωστοι και να καθυστερούν να φτάσουν στο γραφείο σε συγκλονιστικά ποσοστά. Αν και η Blue Monday του περασμένου έτους δεν κατέκτησε τον τίτλο της χειρότερης παρουσίας της χρονιάς, έσπασε τα ρεκόρ καθυστερήσεων — με πολλές περιπτώσεις να συνδέονται με προβλήματα ψυχικής υγείας».

Μελαγχολία

Τι μπορείτε να κάνετε

Ανεξάρτητα από το αν η Blue Monday είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου, οι ειδικοί δίνουν έμφαση στο να αξιοποιήσουμε τη σημερινή μέρα για να επικοινωνήσουμε με φίλους και συναδέλφους και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας.

Για παράδειγμα προτείνεται οι άνθρωποι να κάνουν νέα βήματα, όπως να ξεκινήσουν μία νέα καριέρα ή ένα νέο χόμπι, να γνωρίζουν νέους φίλους ή να ξεκινήσουν μία περιπέτεια.

Για να καταπολεμήσουμε την κακή διάθεση οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συνιστούν έναν συνδυασμό άσκησης, κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και βιταμίνης D, που βοηθούν στην βελτίωση της διάθεσης.

Η διακοπή ή η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ συνιστάται επίσης για την αύξηση των επιπέδων ενέργειας και τη βελτίωση του ύπνου.

Υπάρχουν επίσης χρήσιμες συμβουλές για τις εταιρείες. Η Leona Burton, ιδρύτρια της δικτύου Mums in Business Internation, δήλωσε ότι η Blue Monday μπορεί να χρησιμεύσει ως «υπενθύμιση της σημασίας της νοοτροπίας, όχι μόνο στον χώρο εργασίας, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής».

Συνέχισε: «Η νοοτροπία είναι ένα ισχυρό εργαλείο και αυτό στο οποίο εστιάζουμε επεκτείνεται. Θέτοντας σαφείς στόχους, δείχνοντας ευγνωμοσύνη και διαχωρίζοντας τις εργασίες σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα, οι εργαζόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο και τη θετική τους στάση».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Σύνταγμα - Τεχνικό πρόβλημα σε θύρα

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Άνθρωποι και ποντίκια": Η παράσταση-φαινόμενο επιστρέφει στο Cartel

14:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα η Παπαστράτος για 12η συνεχή χρονιά

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

13:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Καρυστιάνου: 'Αλλο πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω μιας προσωπικής τραγωδίας και άλλο να χρησιμοποιεί το συλλογικό τραύμα

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παμπ και κομμωτήρια κήρυξαν πόλεμο στην κυβέρνηση λόγω φορολογίας - «Απαγορεύονται οι Εργατικοί!»

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Υπάρχει τάση στα social να ανεβάζουν φωτογραφίες του 2016, ας ανεβάσει ομιλίες του

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους αγρότες: Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης για την κοινωνία

13:39ΥΓΕΙΑ

Blue Monday: Η μαθηματική εξίσωση που έδειξε ότι σήμερα είναι η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου – Πώς να φτιάξετε τη διάθεσή σας

13:34LIFESTYLE

Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας»: Γιατί η Ρέιτσελ Γουόρντ απάντησε στα τρολ «μην φοβάσαι τα γηρατειά»

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών - «Καλό Παράδεισο»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία:- Το τρένο που εκτροχιάστηκε έτρεχε με 220 χλμ/ώρα και το δεύτερο με 193 χλμ! - «Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε», λένε οι τεχνικοί

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου

13:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Πρόκληση κόντρα στην Αντρέεβα για την Μαρία Σάκκαρη

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 40χρονος επιτέθηκε στην 27χρονη σύντροφό του

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη 28χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση στη Γροιλανδία εκτοξεύει τον χρυσό και «ταρακουνάει» τα χρηματιστήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Φοβερό να ακούγεται αυτό από μια γιατρό»

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών - Παρών ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία:- Το τρένο που εκτροχιάστηκε έτρεχε με 220 χλμ/ώρα και το δεύτερο με 193 χλμ! - «Ο μηχανοδηγός εκσφενδονίστηκε», λένε οι τεχνικοί

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Ανεστίδη έξω από το Μαξίμου ενώ οι αγρότες τον είχαν αποκλείσει από τη συνάντηση: «Με φοβήθηκαν»

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους αγρότες: Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης για την κοινωνία

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

13:34LIFESTYLE

Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας»: Γιατί η Ρέιτσελ Γουόρντ απάντησε στα τρολ «μην φοβάσαι τα γηρατειά»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

23:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφτασαν οι αγρότες στο Μαξίμου - Και ο Ανεστίδης συνοδεύει τα 25 μέλη της επιτροπής

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

20:09WHAT THE FACT

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο - Εξετράπη το όχημα που οδηγούσε

10:21ΥΓΕΙΑ

«Συναγερμός» Παγώνη για γρίπη: Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε οπωσδήποτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ