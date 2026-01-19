Κρεμλίνο: O Πούτιν μπήκε σε τρύπα πάγου για τα Θεοφάνια

Με την καθιερωμένη βουτιά συμμετέχοντας στο παραδοσιακό τελετουργικό του μπάνιου σε μια τρύπα πάγου, γιόρτασε ο Ρώσος Πρόεδρος τα Θεοφάνια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Φυσικά, τα Θεοφάνια για αυτόν, όπως και για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που εργάζονται στο Κρεμλίνο, είναι μια μεγάλη γιορτή. Και, φυσικά, αυτή η ιεροτελεστία, αυτό το μυστήριο τηρείται από πολλούς. Υπάρχουν εκείνοι που δεν συμμορφώνονται. Και αυτό, το να είσαι μυστήριο, φυσικά, είναι ένα πολύ προσωπικό» δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εορτασμός των Θεοφανίων για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι στις 19 Ιανουαρίου.

Ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων γίνεται στις εκκλησίες στις 18 και 19 Ιανουαρίου.