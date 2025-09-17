Διακοπές νερού την Τετάρτη (17/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΙΛΙΣΙΑ
Σισίνη και Χατζηγιάννη Μέξη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΑΡΗ, EKTAKTH
ΜΗΛΑΔΕΖΑ
2ας Μεραρχίας και Υμηττού
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΣ, EKTAKTH
ΠΑΠΑΓΟΥ
Δογαρόπουλου και Ρέππα
