Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου

Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε στις 05:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης επί της οδού Αγίας Τριάδος στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 15 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές.

Στο κτήριο σημειώθηκαν υλικές ζημίες, ενώ το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ερευνά τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.