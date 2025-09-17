Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου
Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε στις 05:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης επί της οδού Αγίας Τριάδος στο δήμο Αχαρνών Αττικής.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 15 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και εθελοντές.
Στο κτήριο σημειώθηκαν υλικές ζημίες, ενώ το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ερευνά τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πόσο ο μειώνεται ο φόρος το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα
08:04 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ