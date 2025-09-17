Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία – Τρείς απεγκλωβισμοί, 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Δημήτρης Δρίζος

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία – Τρείς απεγκλωβισμοί, 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17.9.2025) σε σπίτι στο κέντρο της Λαμίας με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το lamianow.gr κάτοικος της Λαμίας αντελήφθη καπνούς να βγαίνουν από κατοικία με κλειστά παντζούρια, στην οποία διέμεναν δύο ηλικιωμένοι κι ένα ακόμη άτομο. Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα.

Ένας γείτονας προσπάθησε να μπει στο σπίτι να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο αστυνομικοί με αναπνευστικά προβλήματα.

Άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη σειρά τους στο νοσοκομείο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζουν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία – Τρείς απεγκλωβισμοί, 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

06:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ για την εκπροσώπηση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσο αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά αιγοπροβάτων που «θερίζει» τα κοπάδια τους - Γιατί ετοιμάζονται για πανθεσσαλικό μπλόκο

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της προσχώρησης Λοβέρδου στη ΝΔ και το δόγμα Μητσοτάκη για αμφίπλευρη διεύρυνση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα είχε… όλα το Champions League: Νίκη με δέκα η Ρεάλ, επικό ματς στο Τορίνο και σοκ για Μπενφίκα!

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ