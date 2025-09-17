Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για παρενόχληση 11χρονης

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μίας 11χρονης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε την 11χρονη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την ακουμπάει στο πρόσωπο και στη συνέχεια στο σώμα της.

Η ανήλικη προσπάθησε να φύγει από το σημείο ενώ ο άντρας της χάιδευε το κεφάλι. Tελικά, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.