Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για παρενόχληση 11χρονης
Ο 55χρονος προσέγγισε την ανήλικη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την ακουμπάει στο πρόσωπο και στο σώμα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μίας 11χρονης.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε την 11χρονη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την ακουμπάει στο πρόσωπο και στη συνέχεια στο σώμα της.
Η ανήλικη προσπάθησε να φύγει από το σημείο ενώ ο άντρας της χάιδευε το κεφάλι. Tελικά, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:23 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου
13:16 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η νέα συμπαραγωγή της Nova «CAFE 404» σε επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες!
13:06 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Σχεδόν 2 μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Με παραίτηση απειλούν 13 δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας για την απολιγνιτοποίηση
12:33 ∙ MEETING POINT
Η Θεσσαλονίκη, οι δημοσκοπήσεις και τα κυοφορούμενα κόμματα
12:25 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η ΘΕΟΝΗ προσφέρει καθαρό νερό και χαμόγελα στα σχολεία 9 νησιών
13:06 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ