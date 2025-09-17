Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΕΛΑΣ στις απειλές που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media, οι οποίες ανέφεραν πως θα σκοτώσουν την ίδια και την οικογένεια του Έλληνα σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πήρε την πρωτοβουλία και επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε στο Instagram και αποκάλυψε η σύζυγος του σούπερ σταρ του ΝΒΑ, προκειμένου να χυθεί φως στην σοκαριστική αυτή υπόθεση.

Η ΕΛ.ΑΣ εξήγησε στην οικογένεια Αντετοκούνμπο πως μπορεί να προχωρήσει σε μήνυση, αν το επιθυμεί, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Τούρκου που έστειλε το απειλητικό μήνυμα, με τους ανθρώπους της οικογένειάς να εξετάζουν τις επιλογές τους και να αποφασίζουν άμεσα για το πως θα κινηθούν.