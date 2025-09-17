Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε συναυλία για τις Πανανθρώπινες Αξίες

Φαντασμαγορικό υπερθέαμα με διδακτικό περιεχόμενο προσέφερε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε 4.500 θεατές στη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε στο κατάμεστο Ηρώδειο με τίτλο: «Τραγουδάμε τις Πανανθρώπινες Αξίες», παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας. Την παρουσίαση της συναυλίας πραγματοποίησε η δημοσιογράφος κα Ελένη Χρονά.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στην ομιλία του, αφού ευχαρίστησε τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για την τεράστια πολύπλευρη, καθημερινή, ανθρωπιστική τους προσφορά, αναφέρθηκε στις Πανανθρώπινες Αξίες (αγάπη, αλληλεγγύη, αλτρουισμός, σεβασμός, δικαιοσύνη, ελευθερία, ειρήνη κ.α.) οι οποίες αποτελούν την πεμπτουσία της ερυθροσταυρικής φιλοσοφίας και πρακτικής, τονίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος και σκοπός του Ε.Ε.Σ. είναι η διάδοσή τους στην Ελληνική κοινωνία, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στην μεγάλη συναυλία του Ε.Ε.Σ., της οποίας την καλλιτεχνική διεύθυνση/επιμέλεια είχε ο συνθέτης/ερμηνευτής Πασχάλης Τόνιος, συμμετείχαν ο Κώστας Χατζής και η Δανιέλα Χατζή, ο Γρηγόρης Βαλτινός ως αφηγητής, καθώς και οι καλλιτέχνες: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μάγδα Βαρούχα, Μαρία Θεοδότου, Πέννυ Μπαλτατζή, Σαββέρια Μαργιολά, Γεωργία Νταγάκη, Μιρέλα Πάχου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Άννα Στυλιανάκη σοπράνο της ΕΛΣ & ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος.