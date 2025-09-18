Μαρινέλλα: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον», λέει ο χορογράφος της

«Η Μαρινέλλα δεν έχει επαφή με το περιβάλλον της», λέει έναν χρόνο μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο ο χορογράφος, Δημήτρης Παπάζογλου.

Η Μαρινέλλα παραμένει στο σπίτι της, με ειδική ομάδα ανθρώπων να την παρακολουθεί. Οι γιατροί δεν επιτρέπουν τις επισκέψεις, καθώς η υγεία της δημοφιλούς τραγουδίστριας είναι επιβαρυμένη.

Μάλιστα, ο χορογράφος, Δημήτρης Παπάζογλου, μιλώντας στον Alpha, ανέφερε: «Δεν την έχουμε επισκεφτεί καθόλου. Δεν επιτρέπεται να την επισκεφτούμε και καλά κάνουνε. Δεν είναι μια πρεμιέρα που πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε και δεν πρέπει να προστατεύεται από τους ιούς. Δεν πρέπει να τρέχουμε εκεί και να ενοχλούμε την οικογένεια. Η γυναίκα πρέπει να ζει μια ζωή ήρεμη, να έχει την περιποίησή της, τα ιατρικά της δεδομένα, και ελπίζουμε ο Θεός… γιατί ήταν μια θρήσκα γυναίκα η Μαρινέλλα, αγαπούσε τον Θεό, αγαπούσε τα Θεία, και μια πάρα πολύ καλή οικογενειάρχης».

Ο Δημήτρης Παπάζογλου έχει στο σπίτι του φωτογραφίες με τη Μαρινέλλα. «Έχω φωτογραφίες της Μαρινέλλας στο σπίτι μου και αφιερώσεις. Έχω μια αφίσα έξω την οποία την έκλεψα από το Παρίσι, ήταν να παρουσιαστεί και την έκλεψα. Περάσανε τα χρόνια και της έδωσα την original, της την δώρισα και εγώ έκανα ένα φωτοαντίγραφό και μου την υπέγραψε».

Aποκάλυψε ότι για αρκετά χρόνια δεν είχαν επαφές λόγω μιας παρεξήγησης ανάμεσά τους, με τον Δημήτρη Παπάζογλου να εξομολογείται: «Για κάποια χρόνια δεν μιλούσαμε με την Μαρινέλλα, της κράταγα μούτρα. Επειδή εμφανίστηκα σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Πλατεία Βικτωρίας με αυτή την Καίτη Ντάλη, πέρασε και το είδε απέξω και δεν της άρεσε.

Μου έλεγε “βρε, πώς θα σε εμφανίσω στο Palace;”. Θύμωσα γι’αυτό, γιατί δεν πήγα να κάνω κάτι, να κλέψω, ούτε μπορώ να είμαι ένας καλλιτέχνης που εργάζομαι όταν με φωνάζει το top, και όταν δεν έχω το top να κάθομαι σπίτι μου. Πρέπει να συντηρούμε συνέχεια. Αυτό με πείραξε γιατί πάντα υπερηφανευόταν για εμένα, ότι είμαι τόσο εργατικός. Ήταν μια ιδιορρυθμία της.

Πέρασαν τρία χρόνια για να ξαναμιλήσουμε. Ο Τάκης Ζαχαράτος θα έκανε μια δουλειά μαζί της στην Αυστραλία, αλλά πριν πάει εγώ σκηνοθέτησα και χορογράφησα μια παράσταση που έκανε ο Τάκης στο Καζίνο. Της ζήτησε ένα παλτό που φόραγε η Μαρινέλλα στο Rex που είχε εγώ σκηνοθετήσει και κάτι την ρώτησε και είπε να με πάρει τηλέφωνο. Όταν ήταν να συνεργαστούνε στην Αυστραρία μας κάλεσε στο σπίτι για να μιλήσουμε με την Μαρινέλλα. Μου έκανε λίγο… εγώ πήγα κανονικός σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι να πεις σε έναν άνθρωπο που τον αγαπάς; Κράταγε μια απόσταση αλλά αυτό έσπασε κάποια στιγμή, της πέρασε, ξέρει ποιος είμαι».