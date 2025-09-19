Δύο θάνατοι λουόμενων την Πέμπτη σε Αγία Γαλήνη και Ιθάκη

Δεν έχει τέλος η τραγική λίστα των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες για το πώς μπορούμε να κολυμπάμε με ασφάλεια.

Δύο λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη (19/9) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα:

Αγία Γαλήνη

Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αγίας Γαλήνης ότι μία 68χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Δαμνιόνι του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Στην 68χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς αποτέλεσμα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό της Αγίας Γαλήνης.

Ιθάκη

Παράλληλα, το μεσημέρι της Πέμπτη;ς, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιθάκης ότι μία 82χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του λιμένος Βαθύ Ιθάκης.

Στην 82χρονη αρχικά έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ με αρνητικά αποτελέσματα και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιθάκης, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Μέτρα πρόληψης πνιγμού

Χρήσιμες οδηγίες για το πώς μπορούμε να κολυμπάμε με ασφάλεια.

Πρόληψη

Για την αποτροπή του πνιγμού, εφάρμοσε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

  • Παρακολούθησε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης.
  • Κολύμπησε πάντα με παρέα και ιδανικά κάτω από την επίβλεψη ναυαγοσώστη.
  • Τα παιδιά να επιτηρούνται πάντα από ενήλικο κοντά στο νερό.
  • Κολύμπησε 3 ώρες μετά το φαγητό.
  • Μην μπαίνεις απότομα και μην μένεις αρκετή ώρα σε κρύο νερό.
  • Μην απομακρύνεσαι από τα ρηχά. Κολύμπησε παράλληλα με την ακτή.
  • Μην υπερεκτιμάς και μην κάνεις επίδειξη των δυνάμεών σου στους άλλους.
  • Μην κάνεις επικίνδυνα παιχνίδια που θέτουν την ατομική ή την ασφάλεια άλλων σε κίνδυνο.
  • Αν κάποιος κινδυνεύει και δεν μπορείς να βοηθήσεις, ειδοποίησε τον ναυαγοσώστη.
  • Ακολούθησε τα μέτρα ασφαλείας της λουτρικής εγκατάστασης.
  • Αν επισκεφτείς μια λουτρική περιοχή για πρώτη φορά, ενημερώσου για τους κινδύνους της από τους ντόπιους κατοίκους.
  • Αν παρασύρεσαι στα βαθιά από κάποιο ρεύμα, κολύμπησε παράλληλα με την ακτογραμμή για να απεγκλωβιστείς και μετά κάθετα για να επιστρέψεις στην ακτή.

Διάσωση

Για να σώσεις κάποιον που κινδυνεύει, ακολούθησε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

1. Διάσωση με φωνή. Κάθισε στην άκρη της στεριάς και καθοδήγησε το θύμα ώστε να κολυμπήσει προς την στεριά. Μπορείς να του πεις: «χτύπα τα πόδια σου, κράτησε το κεφάλι σου ψηλά, κολύμπησε προς την στεριά».

2. Διάσωση με έκταση άκρου. Ξάπλωσε στο έδαφος και άπλωσέ του το χέρι ή το πόδι σου. Δώσε του προφορικές οδηγίες για να πιαστεί από αυτό και να τον τραβήξεις έξω.

3. Διάσωση με πέταγμα αντικειμένου. Πέταξε στο θύμα ένα σκοινί, σωστικό σάκο (σάκος που περιέχει σκοινί που ξετυλίγεται καθώς πετιέται προς το θύμα), κυκλικό σωσίβιο, μπάλα, ατομική συσκευή επίπλευσης, την ρεζέρβα ρόδα του αυτοκινήτου σου κτλ. Αφού πιάσει το βοήθημα επίπλευσης, ενθάρρυνε το θύμα να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από την επιφάνεια του νερού και να χτυπήσει τα πόδια του μέχρι να φτάσει στην στεριά.

4. Διάσωση με υδροβασία. Περπάτησε μέσα στο νερό μέχρι το σημείο που πατώνεις. Άπλωσε το χέρι σου ή κάποιο αντικείμενο στο θύμα (πχ ξύλο, σωσίβιο). Δώσε του προφορικές οδηγίες για να πιαστεί από αυτό. Τράβηξέ τον έξω.

5. Διάσωση με πλωτό μέσο. Η χρήση πλωτού μέσου, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζεις πώς να το χρησιμοποιήσεις, εξασφαλίζει ταχεία προσέγγιση του θύματος και ασφαλή/ξεκούραστη επιστροφή. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ταχύπλοο, τζετ σκι, βάρκα με κουπιά, κανό, σωστική σανίδα, φουσκωτό στρώμα θαλάσσης.

6. Διάσωση με κολύμβηση και χρήση σωστικού αντικειμένου. Πριν μπεις στο νερό, πάρε μαζί σου ένα βοήθημα επίπλευσης. Προσέγγισε και άπλωσε το βοήθημα επίπλευσης, χωρίς να έρθεις εσύ σε επαφή με το θύμα. Το βοήθημα μπορεί να είναι οτιδήποτε επιπλέει (πχ ναυαγοσωστικό σωσίβιο, μπάλα, ατομική συσκευή επίπλευσης) ή οτιδήποτε εξασφαλίζει απόσταση ασφαλείας ανάμεσα σε σένα και το θύμα (πχ μπλούζα, ομπρέλα, κομμάτι ξύλο κτλ).

7. Διάσωση με άμεση σωματική επαφή. Αποτελεί την πιο δύσκολη και απαιτητική τεχνική διάσωσης. Για αυτό να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα. Ο διασώστης προσεγγίζει το θύμα από πίσω, ώστε να αποφύγει πιθανό εναγκαλισμό. Πιάνει το θύμα από τον ώμο και την μέση και τον οριζοντιώνει, ώστε το σώμα του να «ξαπλώσει» στην επιφάνεια του νερού και να είναι ευκολότερη η μεταφορά του. Χρησιμοποίησε μια μορφή ρυμούλκησης πιάνοντας το θύμα από το σαγόνι (με το ένα ή τα δύο σου χέρια), από τις μασχάλες (με τα δύο σου χέρια), από το στήθος, τα ρούχα ή τον καρπό του χεριού του. Ρυμούλκησέ τον μέχρι την ασφάλεια. Αν έχει τις αισθήσεις του, ενθάρρυνέ τον συστηματικά. Αν βουλιάζει το σώμα του, οριζοντίωσέ τον και συνέχισε την ρυμούλκηση. Αν δεν αναπνέει και μπορείς, κάνε του τεχνητή αναπνοή φυσώντας του στην μύτη.

Οι πιο ασφαλείς τρόποι για κάποιον που δεν έχει εκπαιδευτεί στην διάσωση, είναι οι 4 πρώτοι τρόποι. Ο «χρυσός κανόνας της ασφάλειας» λέει ότι η ζωή του διασώστη είναι σημαντικότερη από του θύματος. Αν τίθεται σε κίνδυνο για οποιοδήποτε λόγο (πχ κύματα, ρεύματα, μεγάλη απόσταση από την στεριά κτλ), δεν πρέπει να επιχειρήσει την διάσωση.

Φροντίδα

Το θύμα του πνιγμού, μετά την διάσωση μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα.

  • Αν δεν αναπνέει, είναι απαραίτητη η κλήση ασθενοφόρου και η παροχή βασικής υποστήριξης ζωής (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης), ενδεχομένως η παροχή απινιδισμού και προχωρημένης υποστήριξης ζωής (όταν φθάσει το ασθενοφόρο).
  • Αν αναπνέει, θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη για να ξεπεράσει τον φόβο.
  • Αν κρυώνει, θα πρέπει να σκεπαστεί με κάτι ζεστό.
  • Αν ανησυχεί για τα προσωπικά του αντικείμενα, να εντοπιστούν και να ειδοποιηθούν τα συγγενικά του πρόσωπα.

