Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (19/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

19/9/2025 7:30:00 πμ

19/9/2025 4:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΜΕΡΤΖΗ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

1116

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 10:00:00 πμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΘΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΦΡΙΔΘΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1079

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΔΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1012

Λειτουργία

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 11:00:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1057

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

974

Λειτουργία

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

990

Λειτουργία

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1006

Λειτουργία

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ - ΑΡΓΟΥΣ

399

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1006

Λειτουργία

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΚΡΑΤΟΥΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ.

699

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΗΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΤΕΖΩΝ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΠΕΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

976

Λειτουργία

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 1:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΑΙΝΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ.

685

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΗΒΗΣ 15 - 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΓΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1117

Κατασκευές

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΣΕΛΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΗ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ - ΞΑΝΘΟΥ - ΑΓ.ΡΗΓΙΝΟΥ - ΕΥΡΩΤΑ - Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΑ - ΣΚΟΥΦΑ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

238

Λειτουργία

19/9/2025 8:00:00 πμ

19/9/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΔΡΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΠΑΛΑΜΑ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΜΟΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΒΟΥΤΟΥ.

698

Κατασκευές

19/9/2025 8:30:00 πμ

19/9/2025 4:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΒΥΤΙΒΥΛΙΑ - ΑΝΑΦΗΣ - ΠΟΛΕΜΗ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΗ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ

260

Λειτουργία

19/9/2025 9:00:00 πμ

19/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΖΑΧ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΛΑΡΑΚΗ, ΡΑΜΦΟΥ, ΠΑΓΑΝΕΛΗ.

697

Κατασκευές

19/9/2025 10:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΤΥΡΑ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ ΝΟ 18 έως κάθετο:ΙΩΑΝ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

840

Κατασκευές

19/9/2025 10:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 97 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 78 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1072

Κατασκευές

19/9/2025 10:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 24 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 24 ΠΟΛ/ΚΙΑ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

1118

Κατασκευές

19/9/2025 10:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 29 έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 26 - 28 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

1119

Κατασκευές

19/9/2025 10:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 61 έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 75 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

1120

Κατασκευές

19/9/2025 10:00:00 πμ

19/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟ 3 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 37 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 37 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

1121

Κατασκευές

19/9/2025 12:00:00 μμ

19/9/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

1122

Κατασκευές

19/9/2025 12:00:00 μμ

19/9/2025 4:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.

700

Κατασκευές

19/9/2025 12:00:00 μμ

19/9/2025 4:00:00 μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΣΗΣ.

701

Κατασκευές

19/9/2025 12:30:00 μμ

19/9/2025 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ απο κάθετο: ΒΕΛΕΡΕΦΩΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 116 από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ έως κάθετο: ΒΕΛΕΡΕΦΩΝΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ

989

Λειτουργία

19/9/2025 2:00:00 μμ

19/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

975

Λειτουργία

