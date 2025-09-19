Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Αιγαίο παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου προς τα νησιά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αναχωρήσουν προς το παρόν μέχρι να γίνει επαναξιολόγηση των καιρικών συνθηκών με εξαίρεση τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού που πραγματοποιούνται κανονικά.

Απαγορευτικό συνεχίζει να υφίσταται και για το λιμάνι της Ραφήνας, με εξαίρεση τα δρομολόγια για το Μαρμάρι, που διεξάγονται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο λιμάνι του Λαυρίου επίσης είναι ακόμη σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς την Κέα.

Δείτε αναλυτικά τις ακυρώσεις δρομολογίων στο λιμάνι του Πειραιά λόγω του απαγορευτικού απόπλου: