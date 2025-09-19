Πάτρα: Στο Αγλαΐα Κυριάκου 16χρονος που γρονθοκοπήθηκε από συνομήλικό του

Ο νεαρός τραυματίστηκε μετά από καβγά με συνομήλικό του

Newsbomb

Πάτρα: Στο Αγλαΐα Κυριάκου 16χρονος που γρονθοκοπήθηκε από συνομήλικό του
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριάκου στην Αθήνα μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από την Πάτρα, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από καβγά με συνομήλικό του, αλβανικής καταγωγής. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της νότιας Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος φιλοξενείται σε ίδρυμα ανηλίκων της Πάτρας, είχε ολιγόωρη άδεια και για λόγους που διερευνώνται από την Αστυνομία ήρθε στα χέρια με το θύμα.

O συγκεκριμένος νεαρός χτύπησε τον 16χρονο στο σαγόνι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται γναθοχειρουργική κλινική και μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος: «Παραμένω στο ΠΑΣΟΚ» – Διαψεύδει ότι προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Αγλαΐα Κυριάκου 16χρονος που γρονθοκοπήθηκε από συνομήλικό του

14:25TRAVEL

Λειψοί: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δημοφιλών γερμανικών μέσων

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα σημαίνει αλλαγή οικονομικού επιπέδου για την Ελλάδα

14:13LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά, αυτό κρατώ μόνο»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα

14:05LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Περισσότεροι από 800 μαθητές δηλητηριάστηκαν από δωρεάν σχολικά γεύματα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκούδα μπήκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο και έφαγε 15 πρόβατα

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Τοξικός ο καπνός των πυρκαγιών - Θα σκοτώνει 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο

13:53LIFESTYLE

Ξεχάστε τα skinny: H Katie Holmes μας δείχνει το νέο φθινοπωρινό trend στα jeans

13:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Αύξηση κατά 15% στις εισπράξεις τον Ιούλιο – Σημαντική άνοδος και στις αφίξεις

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα backstage της αναμέτρησης με την Παρτιζάν

13:41LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί στο Newsbomb.gr πριν την πρεμιέρα του «GNTM»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας εις βάρος επικεφαλής ΜΚΟ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισ. εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ»

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν για φαινόμενα αισχροκέρδειας: «Ο καταναλωτής να προστατευτεί από παραπλανητικές πρακτικές»

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα κατάθεσης 10 εγγράφων από το ΠΑΣΟΚ - Ζητούν άμεσα τη λίστα των 6.000 δεσμευμένων ΑΦΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανείπωτος θρήνος στο τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη - Εικόνες

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ