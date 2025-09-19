Πάτρα: Στο Αγλαΐα Κυριάκου 16χρονος που γρονθοκοπήθηκε από συνομήλικό του
Ο νεαρός τραυματίστηκε μετά από καβγά με συνομήλικό του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριάκου στην Αθήνα μεταφέρθηκε ένας 16χρονος από την Πάτρα, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από καβγά με συνομήλικό του, αλβανικής καταγωγής. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της νότιας Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος φιλοξενείται σε ίδρυμα ανηλίκων της Πάτρας, είχε ολιγόωρη άδεια και για λόγους που διερευνώνται από την Αστυνομία ήρθε στα χέρια με το θύμα.
O συγκεκριμένος νεαρός χτύπησε τον 16χρονο στο σαγόνι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται γναθοχειρουργική κλινική και μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05 ∙ LIFESTYLE
Μόνικα Μπελούτσι: Χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης
13:46 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Τα backstage της αναμέτρησης με την Παρτιζάν
12:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ