Γιατί «κόλλησε» η έκδοση νέων πινακίδων στα ΙΧ: Σε αναμονή χιλιάδες οχήματα

«Βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες επαγγελματιών αλλά και ιδιωτών για το «πάγωμα» στη διάθεση οχημάτων και τις σημαντικές καθυστερήσεις παράδοσης στους αγοραστές.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι περιμένουν για μήνες το νέο τους αυτοκίνητο, με εργαζόμενους στον κλάδο να κάνουν λόγο για έλλειψη τσίγκου, του υλικού που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας και ως εκ τούτου να καθίσταται αδύνατη η παράδοση είτε των ΙΧ, είτε των δικύκλων στους νέους ιδιοκτήτες.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επεσήμανε ότι «είναι κάτι που προφανώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μόνο η χώρα μας, είναι κάτι που το εισάγουμε. Αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εισάγουμε από κράτη της Ανατολής», σε σημερινή συνέντευξη (20/09) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο τσίγκος είναι συνήθως ένα λεπτό φύλλο γαλβανισμένου χάλυβα ή αλουμινίου. Στην Ελλάδα, οι πινακίδες κυκλοφορίας ΙΧ κατασκευάζονται σήμερα κυρίως από αλουμίνιο, ειδικά οι νεότερες (με τη μπλε λωρίδα και τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι παλιότερες πινακίδες (πριν από το 2000) ενδέχεται να είχαν βάση από γαλβανισμένο χάλυβα, δηλαδή τον «παραδοσιακό τσίγκο».