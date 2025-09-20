Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι - Καπνοί από τα βαγόνια
Στο ρεύμα προς Πειραιά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο συρμός του ΗΣΑΠ με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.
Ο κόσμος αποβιβάστηκε στην πλατφόρμα έπειτα από σχετική καθοδήγηση, ωστόσο αρκετοί ήταν αυτοί που έντρομοι παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από τα βαγόνια του τρένου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ινδονησία: Εκρήγνυται ξανά το ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki
17:05 ∙ TRAVEL
Λίμνη Βηρού: Το κρυφό «γαλάζιο στολίδι» της Ηπείρου
16:52 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ
16:18 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό
12:54 ∙ LIFESTYLE
GNTM: Ποια είναι η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που τρέλανε τους κριτές
16:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο
18:20 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι
15:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ