Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι - Καπνοί από τα βαγόνια

Στο ρεύμα προς Πειραιά

Ο συρμός του ΗΣΑΠ με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Ο κόσμος αποβιβάστηκε στην πλατφόρμα έπειτα από σχετική καθοδήγηση, ωστόσο αρκετοί ήταν αυτοί που έντρομοι παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από τα βαγόνια του τρένου.

