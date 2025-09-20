Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι - Καπνοί από τα βαγόνια

Ο συρμός του ΗΣΑΠ με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Ο κόσμος αποβιβάστηκε στην πλατφόρμα έπειτα από σχετική καθοδήγηση, ωστόσο αρκετοί ήταν αυτοί που έντρομοι παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από τα βαγόνια του τρένου.