Πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει ο μέσος Έλληνας για να αγοράσει το νεο iPhone 17 Pro
Πρόσφατη έρευνα έδειξε πόσες εργάσιμες ημέρες χρειάζεται ένας μέσος πολίτης από διαφορετικές χώρες, για να αγοράσει το νέο iPhone 17 Pro, που κοστίζει $1.099
Μελέτη αποκάλυψε πόσες ημέρες χρειάζεται να εργαστούν οι κάτοικοι διαφορετικών χωρών για να αγοράσουν το νέο iPhone 17 Pro των 256 GB, που κοστίζει $1.099.
Η πρόσφατη αυτή έρευνα υπολόγισε πόσες πλήρεις οκτάωρες βάρδιες εργασίες απαιτούνται, με βάση το κόστος λιανικής πώλησης του συγκεκριμένου iPhone και τον μέσο ημερήσιο μισθό σε κάθε χώρα.
