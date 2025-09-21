Λαμία: Αυτοκίνητο κρεμάστηκε στο κενό στον Άγιο Λουκά - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Λουκά στη Λαμία, όταν οδηγός αυτοκινήτου ανέβαινε ανάποδα την οδό Αινιάνων, με αποτέλεσμα να κρεμαστεί από ένα τοιχάκι.

Σύμφωνα με το LamiaReport, εκείνη την ώρα είχε πολλούς πεζούς στο σημείο, καθώς γινόταν γάμος σε μια κοντινή εκκλησία.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ, δήλωσε ότι ήταν απλά αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε στο σημείο με το όχημα του.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

