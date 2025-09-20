Τροχαίο στην Καβάλα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε επιβάτης ΕΙΧ οχήματος, μετά από τροχαίο στην Καβάλα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητό του άτυχου άνδρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο ΕΙΧ όχημα, στην Επαρχιακή Οδό Νέα Περαμος – Ελευθερές, στον Δήμο Παγγαίου, στην Καβάλα.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

