Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

Τέσσερις φορές είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης από τον νεαρό οδηγό, του οποίου το αυτοκίνητο «καρφώθηκε» πίσω από το όχημα της 64χρονης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το Star και τον ΣΚΑΪ, ερευνώντας τα αρχεία της υπηρεσίας τους, είδαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 21χρονος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Μάλιστα, αυτή ήταν οι αιτία που του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Ο νεαρός οδηγός μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος. Ερευνάται βέβαια αν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών την ώρα που οδηγούσε, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Τροχαίας είναι τα 16 «νεκρά» δευτερόλεπτα που είχε η 64χρονη πριν από τη σύγκρουση. Το φανάρι ήταν πράσινο αλλά εκείνη για ένα λόγο που δεν ξέρει κανείς, δεν είχε ξεκινήσει.

«Σε καμία περίπτωση δεν έχει κάνει κάποια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά αυτή η ανεξήγητη συμπεριφορά της, της κόστισε τη ζωή της» λέει ο αστυνομικός της Τροχαίας με μεγάλη εμπειρία.

Πάντως, από τη μελέτη των βίντεο δεν φάινεται ο οδηγός του αυτοκινήτου να την έχει αντιληφθεί, καθώς σε καμία εικόνα δεν φαίνεται να προσπαθεί να μειώσει ταχύτητα.