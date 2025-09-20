Αγρίνιο: Αγροτικό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε αυλάκι με νερό

Αγροτικό όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε αυλάκι με νερό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) στα Καλύβια Αγρινίου, όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο σε αυλάκι με νερό, στην περιοχή του νεκροταφείου στα Καλύβια.

Σύμφωνα με το agrionionews.gr, ένας διερχόμενος συμπολίτης εντόπισε το αυτοκίνητο και αντελήφθη πως ο οδηγός ήταν εγκλωβισμένος στην καμπίνα του, που στο μεγαλύτερο μέρος της είχε καλυφθεί από νερό.

Δείτε εικόνες του agrinio24.gr, από το σημείο:

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα δύο περιπολικά της αστυνομίας, τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο.

Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να πλησιάσουν και σπάζοντας την πόρτα του αυτοκινήτου απεγκλώβισαν τον οδηγό που είχε τις αισθήσεις του.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, καθώς ο ηλικιωμένος ήταν αρκετή ώρα μέσα στο νερό, και στην συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αγρινίου.

