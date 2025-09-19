Τροχαίο στο Ηράκλειο: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (19/09) σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ανδρών σε επιβατικά οχήματα.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ, όπου δύο πυροσβέστες με ένα όχημα πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Οι τραυματίες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

