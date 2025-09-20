Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή – Τραυματίστηκε μία γυναίκα

Στο κέντρο του Ηρακλείου επικράτησε αναστάτωση το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09), όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ικάρου, κάτω από την πλατεία Ελευθερίας.

Η κυκλοφορία στο σημείο επιβραδύνθηκε σημαντικά, καθώς διεκόπη προσωρινά η διέλευση των οχημάτων, ενώ, οδηγοί και περαστικοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το περιστατικό.

Άμεσα στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.