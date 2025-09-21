Ρέθυμνο: Οδηγήθηκαν στην Αστυνομία οι τρεις 20χρονοι μετά την άγρια συμπλοκή στο παλιό λιμάνι

Στην Αστυνομία οδηγήθηκαν οι τρεις 20χρονοι από το Ρέθυμνο, μετά την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/09), όταν νεαροί άρχισαν να διαπληκτίζονται και να χτυπούν με βαναυσότητα ο ένας τον άλλον, με τις σκηνές της ωμής βίας να καταγράφηκαν σε βίντεο. Μάλιστα, ένας από αυτούς, με λευκή μπλούζα, φαίνεται να κλωτσά στα γεννητικά όργανα άλλον νεαρό, ενόσω εκείνος προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια σε τραυματισμένο φίλο του.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, νεαρός εκτοξεύεται με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για μερικά λεπτά.

Η συμπλοκή έληξε με την άφιξη τριών περιπολικών της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης