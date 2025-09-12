Ζήλια και ξύλο στη Σκιάθο για τα μάτια 25χρονης: 45χρονος φώναξε σε 29χρονο «έρχεται η ώρα σου»

Ένα επεισόδιο για τα μάτια μιας γυναίκας στα τέλη Αυγούστου στη Σκιάθο κατέληξε στο αυτόφωρο και αλληλομηνύσεις.

Ένοχος κρίθηκε ένας 45χρονος για όλως ελαφρά σωματική βλάβη σε βάρος 29χρονου, ενώ ο νεαρός και οι γονείς του που επίσης κάθισαν στο εδώλιο μετά από μήνυση του πρώτου αθωώθηκαν.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε έναν 45χρονο σε φυλάκιση 6 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 300 €, για απειλή και όλως ελαφρά σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, μήλον της έριδος για το επεισόδιο ήταν μια 25χρονη κοπέλα, με την οποία ο 45χρονος ισχυρίζεται ότι είχε δεσμό για έναν χρόνο, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι απλώς έβγαιναν, καθώς είναι σε σχέση με έναν 30χρονο, και είναι φίλοι με τον 29χρονο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις η νεαρή ένιωθε ότι ο 45χρονος εξακολουθούσε να την παρενοχλεί, με αποτέλεσμα ο 29χρονος, με τον οποίο γνωρίζονται από παιδιά και ο 30χρονος φίλος της να πάνε να τον βρουν και να του ζητήσουν να σταματήσει.

Μάλιστα ο 30χρονος κατήγγειλε ότι μια μέρα μετά ο κατηγορούμενος τον βρήκε και τον χτύπησε και έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του.

Για το επεισόδιο αναφέρθηκε ότι ο 45χρονος, επιχειρηματίας, καθόταν σε καφετέρια στο λιμάνι, πήγε ο 29χρονος με τη μηχανή του, εκείνος μόλις τον είδε του έκανε απρεπή χειρονομία και του είπε «έρχεται η ώρα σου»…

Στη συνέχεια ο νεαρός επέστρεψε στο καφέ με τη μηχανή του γκάζωνε στον δρόμο και ζητούσε από τον 45χρονο να τον ακολουθήσει και στη συνέχεια πήγε στην πιάτσα ταξί και περίμενε.

Οι επιχειρηματίας πήρε το μηχανάκι του πήγε κι εκείνος στο σημείο και σύμφωνα με τον 29χρονο αρνήθηκε να τον ακολουθήσει και τότε τον χτύπησε με το αριστερό του χέρι στο πρόσωπο.

Η μητέρα του νεαρού που βρισκόταν σε τράπεζα απέναντι είδε τι έγινε, και κατέθεσε ότι πήγε στην καφετέρια να βρει τον 45χρονο του είπε ότι παριστάνει τον νταή του λιμανιού γιατί υπάρχουν παρόμοια περιστατικά με πρωταγωνιστή τον ίδιο και του είπε με ποιο δικαίωμα χτύπησε το παιδί.

Μετά από λίγο στο σημείο πήγε και ο πατέρας του 29χρονου, που τον απείλησε ότι θα του περάσει χειροπέδες και του ζήτησε να περιμένει γιατί είχε καλέσει την Αστυνομία.

Ο 45χρονος στην κατάθεσή του, έδωσε διαφορετική εκδοχή, χωρίς ωστόσο να πείσει την έδρα που αθώωσε τον 29χρονο και τους γονείς τους και έκρινε ένοχο τον επιχειρηματία.

