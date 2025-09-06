Κύπρος: Ξύλο και επιθέσεις με μπύρες μεταξύ ηλικιωμένου και αλλοδαπού - Βίντεο

Σοβαρό περιστατικό μεταξύ νεαρού αλλοδαπού και κατοίκου σημειώθηκε σε πολυσύχναστη περιοχή στη Λάρνακα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, οι δύο διαπληκτίζονται στον δρόμο ενώ σε κάποια στιγμή ο νεαρός προσπαθεί να κτυπήσει τον ηλικιωμένο.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος αρπάζει ένα κιβώτιο με μπύρες και το πετά στον νεαρό, με τον νεαρό να παίρνει μια μπύρα και να χτυπά πισώπλατα τον ηλικιωμένο.

Στη συνέχεια ο νεαρός αλλοδαπός τρέπεται σε φυγή.

Όπως καταγγέλλει ο κ. Ιωάννου, η συγκεκριμένη περιοχή εκεί είναι πλήρως γκετοποιημένη και κυριαρχεί η ανασφάλεια.

Όπως θα δείτε στο σημείο βρίσκονται και άλλοι νεαροί χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουν.

Με πληροφορίες από Sigmalive