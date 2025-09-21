Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 μ.μ. της Κυριακής (21/9) στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Τζαβέλα στον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα καρφώθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σε κολώνα.
Στο σημείο βρίσκονται για τον απεγκλωβισμό τους κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, ενώ έχει σπεύσει και η Τροχαία.
