Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Κατέληξαν σε πεζοδρόμιο
Την ώρα της σύγκρουσης δεν υπήρχε πεζός στο σημείο, οπότε δεν υπήρξαν τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στην Πάτρα, έξω από το νεκροταφείο της Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Σύμφωνα με το thebest.gr, όλα συνέβησαν όταν κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια και τα δύο οχήματα βγήκαν εκτός δρόμου, καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο. Την ώρα της σύγκρουσης δεν υπήρχε πεζός στο σημείο, οπότε δεν υπήρξαν τραυματίες.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
