Καβάλα: Θρήνος για τον 27χρονο Χρήστο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
Ο οδηγός του ίδιου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα
Θρήνος προκαλεί στα Αμισιανά Καβάλας, ο θάνατος του 27χρονου Χρήστου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου- Ελευθερών, το βράδυ του Σαββάτου (20/9).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο ο Χρήστος ήταν συνοδηγός, συγκρούστηκε με άλλο όχημα με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί εκτός οδοστρώματος. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Ο οδηγός του ίδιου αυτοκινήτου, επίσης κάτοικος Αμισιανών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Η οδηγός του άλλου οχήματος δεν τραυματίστηκε.
