Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Μάχη με τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ 22χρονος οδηγός
Σοβαρά τραυματίας και δεύτερος οδηγός μετά τη σύγκρουση δύο μηχανών στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9), στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, στο ύψος των σούπερ μάρκετ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας οδηγός, 22 χρονών, να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.
Σοβαρά τραυματίστηκε και ο δεύτερος οδηγός ο οποίος επίσης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε καλύτερη, ωστόσο, κατάσταση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του μεγάλου ντέρμπι
20:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Γρήγορο γκολ και αποβολές έφεραν «περίπατο»
19:07 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Εκτός BCL o ΠΑΟΚ, ηττήθηκε εύκολα από την Μπούρσασπορ
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
20:56 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ