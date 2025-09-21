Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Μάχη με τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ 22χρονος οδηγός

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9), στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, στο ύψος των σούπερ μάρκετ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας οδηγός, 22 χρονών, να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Σοβαρά τραυματίστηκε και ο δεύτερος οδηγός ο οποίος επίσης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε καλύτερη, ωστόσο, κατάσταση.

