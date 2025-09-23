Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

Από πυλώνα της ΔΕΗ ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρνηθα σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη, ορεινή περιοχή κοντά στο καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν περιορισμένη, γι’ αυτό κινητοποιήθηκαν τρία πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) με συνολικά 80 πυροσβέστες και επιπλέον 25 πυροσβέστες για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν γρήγορα από εθελοντικά οχήματα, υδροφόρες του ΟΤΑ και οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, που διευκόλυναν την κυκλοφορία και τη μετακίνηση των δυνάμεων στο δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε και πάλι από βλάβη σε μετασχηματιστή που βρίσκεται σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ. Ο συγκεκριμένος πυλώνας επιθεωρήθηκε λεπτομερώς τόσο από τα πληρώματα της Πυροσβεστικής όσο και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία βρέθηκαν στο σημείο με τρία οχήματα για να διασφαλίσουν την αποκατάσταση και την ασφάλεια.

Η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και στην αποτελεσματική κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο παρέμειναν πυροσβεστικές ομάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.