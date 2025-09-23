Χανιά: Προκαταρκτική εξέταση για τον ασφυκτικό θάνατο δύο μηνών βρέφους σε ξενοδοχείο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μόλις δύο μηνών βρέφος βρήκε ασφυκτικό θάνατο σε ξενοδοχείο στις Καλύβες Αποκορώνου, τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του 28χρονου πατέρα και της 26χρονης μητέρα από τη Φινλανδία, οι οποίο αμέσως μετά την απόδοση της κατηγορίας αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τη σορό του βρέφους αναμένεται να παραλάβει συγγενικό τους πρόσωπο που καταφθάνει στην Κρήτη.

«Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό, ένα βρεφάκι ούτε δύο μηνών, διακομίσθηκε την Κυριακή το μεσημέρι ήδη νεκρό στο Νοσοκομείο Χανίων. Το απόγευμα της ίδιας μέρας μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γονείς και ελήφθησαν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις», ανέφερε στην ΚΡΗΤΗ TV ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας.

Τα δείγματα που ελήφθησαν από τους δύο γονείς για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, στάλθηκαν στο εργαστήριο τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Από τα αποτελέσματα θα διαπιστωθεί αν οι γονείς, που φέρονται να πλάκωσαν το βρέφος ενώ κοιμόταν, βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

«Χθες ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή του άτυχου βρέφους. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναμένονται εντός των επόμενων δύο ημερών», πρόσθεσε ο κ. Μπέας.

