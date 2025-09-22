Χανιά: Ασύλληπτη τραγωδία στον Αποκόρωνα – Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

Ασύλληπτη τραγωδία σε περιοχή του Αποκόρωνα όπου ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό.

Tο αγγελούδι βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι του από τους γονείς του οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί κάλεσαν σε κατάσταση σοκ το Κέντρο Υγείας Βάμου.

Το βρέφος διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Καλύβες Αποκορώνου όπου οικογένεια Φινλανδών (ο 28χρονος πατέρας, η 26χρονη μητέρα και το βρέφος) έκανε τις διακοπές του.

Οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής (21/9) και βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Η πρώτη αυτοψία έδειξε «ασφυκτικό θάνατο», ενώ οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την Τρίτη θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους.

Με πληροφορίες από flashnews.gr, zarapnews.gr

