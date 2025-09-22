Μητέρα καταγγέλλει ότι κράτησαν παιδί 3,5 ετών για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα
Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί αρνήθηκε να ακολουθήσει τον πατέρα του, που βρίσκεται σε διάσταση με τη μητέρα
Μητέρα κατήγγειλε ότι μαζί με το παιδί της ηλικίας 3,5 ετών κρατήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου επί 12 ώρες, χωρίς να τους προσφερθεί ούτε νερό, ούτε φαγητό.
Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό έλαβε χώρα την 17η Σεπτεμβρίου, όταν το παιδί αρνήθηκε να ακολουθήσει τον πατέρα του, που βρίσκεται σε διάσταση με τη μητέρα. Η μητέρα ειδοποίησε την Άμεση Δράση και μετέβησαν με περιπολικό στο Τμήμα. Εκεί έμειναν από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της μητέρας, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, ο πατέρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.
