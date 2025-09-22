Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

Η 59χρονη βρήκε ασφυκτικό θάνατο από τα χέρια του αδερφού της ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής της τυλίγοντας μια σακούλα σούπερ μάρκετ γύρω από το λαιμό της

Newsbomb

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

Η 59χρονη που δολοφόνησε ο αδελφός της στη Θεσσαλονίκη 

Facebook
ΕΛΛΑΔΑ
2'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης -σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η 59χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τα χέρια του αδερφού της το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη ο οποίος την έπνιξε χρησιμοποιώντας μία πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ την οποία τύλιξε γύρω από το λαιμό της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η νεκροψία- νεκροτομή έδειξε ότι η 59χρονη έχασε τη ζωής της μέσα σε ελάχιστο χρόνο καθώς ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί. Η γυναίκα όπως φαίνεται πάλεψε για να σωθεί από τον αδερφό της καθώς εντοπίστηκαν και σημάδια πάλης και αντίστασης.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Το σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στη οδό Αλεξανδρείας.

Η 59χρονη μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ενώ ο 50χρονος αδερφός της είχε πάει να την πάρει από το νοσοκομείο και την συνόδευσε στο διαμέρισμα της. Μάλιστα ήταν ο ίδιος που είχε πάει να της αγοράσει τρόφιμα από κοντινό σούπερ μάρκετ ενώ είχε βάλει και μια ανακοίνωση στην πολυκατοικία προκειμένου όπως έγραψε να μην ενοχλούν την αδερφή του επειδή όπως επεσήμανε ήταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Την ώρα που ο 50χρονος άνδρας τακτοποιούσε τα ψώνια της 59χρονης αδελφής της δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την σύζυγό του που τον ρώτησε που είναι και τι κάνει. Ο 50χρονος απάντησε ως βρίσκεται στο σπίτι της αδελφής του και τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.

Η σύζυγος του 50χρονου φέρεται να του άσκησε δριμεία κριτική που πάλι ασχολείται με την αδερφή του κι όχι με την οικογένεια του και ο 50χρονος της είπε να κλείσει το τηλέφωνο κι ότι θα της τηλεφωνούσε σε ένα λεπτό.

Ο 50χρονος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ την πέρασε στο λαιμό της 59χρονης αδερφής του και της αφαίρεσε τη ζωή.

Ο αδελφοκτόνος μετά τη δολοφονία πήρε τηλέφωνο την σύζυγό του και φέρεται να της είπε ότι «η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά» ενώστην συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία όπου και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο 50χρονος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα για καταφύγια στη Γερμανία μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που «κονταίνει» την Ελλάδα

12:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Μητσοτάκης σε Ωνάσεια Περιστερίου: «Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

12:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερα σχολεία: Διαμαρτυρίες για τα κενά εκπαιδευτικών - Τι απαντάει το υπουργείο Παιδείας

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Τα προβλήματα των ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση» επιβεβαιώνει η ENISA

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασύλληπτη τραγωδία στον Αποκόρωνα – Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης, ο... συνεργός και οι έρευνες για δολοφονία της 91χρονης μητέρας της

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα καταγγέλλει ότι κράτησαν παιδί 3,5 ετών για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κακοκαιρία Alessio μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία: Καταστροφές σε Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για τους Αμερικανούς τουρίστες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

11:36ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ιαπωνίας

11:36ΕΘΝΙΚΑ

«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πρεμιέρα με σούπερ προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασύλληπτη τραγωδία στον Αποκόρωνα – Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για τους Αμερικανούς τουρίστες

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης, ο... συνεργός και οι έρευνες για δολοφονία της 91χρονης μητέρας της

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα καταγγέλλει ότι κράτησαν παιδί 3,5 ετών για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ