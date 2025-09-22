Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στον Αποκόρωνα Χανίων από τον θάνατο ενός βρέφους 2 μόλις μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Κυριακής σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Καλύβες Αποκορώνων από τους Φινλανδούς γονείς του (28χρονος πατέρας, 26χρονη μητέρα) που έκαναν όλοι μαζί διακοπές στην Κρήτη.

Οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής (21/9) και βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του.

Οι γονείς του οι οποίοι αρχικά κάλεσαν σε κατάσταση σοκ το Κέντρο Υγείας Βάμου και στη συνέχεια το βρέφος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η πρώτη αυτοψία έδειξε «ασφυκτικό θάνατο», ενώ οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, οι Αρχές εκτιμούν ότι οι γονείς πιθανόν να πλάκωσαν το μικρό αγγελούδι στον ύπνο τους.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, οι γονείς του μωρού το βράδυ του Σαββάτου είχαν πάει σε ένα γάμο και ενδεχομένως να ήπιαν πολύ αλκοόλ.

Οι γονείς μετά την έξοδό τους επέστρεψαν στο ξενοδοχείο και έβαλαν το μωρό να κοιμηθεί ανάμεσά τους. Όταν ξύπνησαν διαπίστωσαν ότι το βρέφος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, πέρασαν αρχικά από το γραφείο του ανακριτή και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, με τις Αρχές να σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

