Ποιος ήταν ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Πότε θα γίνει η κηδεία του

Βαθιά θλίψη σκόρπισε με τον θάνατό του σε συγγενείς, φίλους και άτομα του καλλιτεχνικού χώρου ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος.

Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος ήταν ένας σεμνός καλλιτέχνης που δεν κυνηγούσε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά κατάφερνε πάντα να κερδίζει την εκτίμηση και την αγάπη του κοινού με το ταλέντο και τη διακριτική του παρουσία.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια συγκίνησης.

Η ανάρτηση του ηθοποιού:

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από την ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετίσουμε από Γ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».

Το βιογραφικό του Βαγγέλη Ζερβόπουλου

Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1952 και αφιέρωσε τη ζωή του στην υποκριτική, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή «Θέατρο Τέχνης» Καρόλου Κουν και αποφοίτησε από το «Θεατρικό Εργαστήρι» Δημήτρη Κωνσταντινιδη (1974). Πρωτοεμφανίστηκε ως μαθητής της σχολης στο «Θέατρο Τέχνης» (1972) Σαίξπηρ Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας (Ζιζάνιο), Β. Γκόμπροβιτς Οπερέτα (Αριστοκράτης)

Έκτοτε η πορεία του περιλάμβανε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα και από το ευρύ κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:

Η Οργή των Θεών (1994) ΣΚΑΙ

Η αλεπού και ο μπούφος 1987 ΕΤ2

Το καπλάνι της βιτρίνας 1990 ΕΤ1

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Σιδηρά κυρία 1983

Τα παιδιά των λουλουδιών 1973

Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει:

Άντζελα, ο πειρασμός 1988

Γελάστε, χαμογελάστε 1988

Μια σταρ στη γειτονιά μας 1989

Ο Τούτσος 1986

Ρουσφέτι και...σεξ 1987

Σκληρά καρύδια και τουλούμπα... μέλι! 1987

Το φρικιό 1986

Τρελοί παλαβοί και ανάποδοι 1986

Υπαστυνόμος Θανάσης 1988

Ψαρού το πρωϊ και πολύ χάι!! το βράδυ 1989

Θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει παίξει:

Όσα παίρνει ο άνεμος (1988) 1988

Βρικόλακες (2013) (II) 2013

Για μια Χούντα Δολλάρια 1976

Κάθε Τρύπα... και Πετρέλαιο 1974

Ο Λαός Ενίκησε 1974

Σουβλάκι με τζατζίκι, Πέτρος και Φρειδερίκη 1974

Στη Χονολουλού... Στη Χονολουλού 1978

Τα Παιδιά... του σωλήνα 1978

Τα παιδιά της πιάτσας (1976) 1976

Το παραμύθι πάει σύννεφο 1982

