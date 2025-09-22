Ποιος ήταν ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Πότε θα γίνει η κηδεία του
Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 74 ετών
Βαθιά θλίψη σκόρπισε με τον θάνατό του σε συγγενείς, φίλους και άτομα του καλλιτεχνικού χώρου ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος.
Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος ήταν ένας σεμνός καλλιτέχνης που δεν κυνηγούσε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά κατάφερνε πάντα να κερδίζει την εκτίμηση και την αγάπη του κοινού με το ταλέντο και τη διακριτική του παρουσία.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια συγκίνησης.
Η ανάρτηση του ηθοποιού:
«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από την ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετίσουμε από Γ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».
Το βιογραφικό του Βαγγέλη Ζερβόπουλου
Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1952 και αφιέρωσε τη ζωή του στην υποκριτική, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
Σπούδασε στη Δραματική Σχολή «Θέατρο Τέχνης» Καρόλου Κουν και αποφοίτησε από το «Θεατρικό Εργαστήρι» Δημήτρη Κωνσταντινιδη (1974). Πρωτοεμφανίστηκε ως μαθητής της σχολης στο «Θέατρο Τέχνης» (1972) Σαίξπηρ Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας (Ζιζάνιο), Β. Γκόμπροβιτς Οπερέτα (Αριστοκράτης)
Έκτοτε η πορεία του περιλάμβανε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα και από το ευρύ κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.
Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει:
- Η Οργή των Θεών (1994) ΣΚΑΙ
- Η αλεπού και ο μπούφος 1987 ΕΤ2
- Το καπλάνι της βιτρίνας 1990 ΕΤ1
Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Σιδηρά κυρία 1983
- Τα παιδιά των λουλουδιών 1973
Βιντεοταινίες στις οποίες έχει παίξει:
- Άντζελα, ο πειρασμός 1988
- Γελάστε, χαμογελάστε 1988
- Μια σταρ στη γειτονιά μας 1989
- Ο Τούτσος 1986
- Ρουσφέτι και...σεξ 1987
- Σκληρά καρύδια και τουλούμπα... μέλι! 1987
- Το φρικιό 1986
- Τρελοί παλαβοί και ανάποδοι 1986
- Υπαστυνόμος Θανάσης 1988
- Ψαρού το πρωϊ και πολύ χάι!! το βράδυ 1989
Θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει παίξει:
- Όσα παίρνει ο άνεμος (1988) 1988
- Βρικόλακες (2013) (II) 2013
- Για μια Χούντα Δολλάρια 1976
- Κάθε Τρύπα... και Πετρέλαιο 1974
- Ο Λαός Ενίκησε 1974
- Σουβλάκι με τζατζίκι, Πέτρος και Φρειδερίκη 1974
- Στη Χονολουλού... Στη Χονολουλού 1978
- Τα Παιδιά... του σωλήνα 1978
- Τα παιδιά της πιάτσας (1976) 1976
- Το παραμύθι πάει σύννεφο 1982