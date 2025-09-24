Διακοπές νερού την Τετάρτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τσίγκου και Ρόδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, EKTAKTH
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Λεωφ. Λαυρίου και Ιπποδρόμου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ, EKTAKTH
ΜΑΡΟΥΣΙ
25ης Μαρτίου και Πανός
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Ναυαρίνου και Βελλισαρίου
