Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Επίθεση του «Ρουβίκωνα» στο Προξενείο των ΗΠΑ

Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» πραγματοποίησαν επίθεση στο κτήριο όπου στεγάζεται το Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν τη σκαλωσιά του Εμπορικού Κέντρου «Πλατεία» για να ανέβουν μέχρι τον όροφο του Προξενείου. Εκεί, ανάρτησαν ένα πανό που έγραφε «Γενοκτονία» στα αγγλικά και πέταξαν τρικάκια στην οδό Τσιμισκή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης διεξάγεται με δυσκολία, λόγω της παρουσίας περιπολικών και δυνάμεων ασφαλείας.

Η αναστάτωση συνεχίζεται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.