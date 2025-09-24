Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και ήχηση καμπανών Ιερών Ναών την 1η Οκτωβρίου
Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σ’ όλη τη χώρα θα γίνει την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2025.
Η ενεργοποίηση γίνεται με αφορμή την γνωστή άσκηση Παρμενίωνας. Πιο συγκεκριμένα:
- στις 11 το πρωί, θα γίνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για 60 δεύτερα, στο σύνολο της χώρας
- στις 11.05, θα γίνει η λήξη του συναγερμού, για 60 δεύτερα
- στις 11.20 το πρωί, θα υπάρξει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για 60 δεύτερα, στον νότιο τομέα της χώρας. Εδώ, ο συναγερμός αφορά και τις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας
- στις 11.25 θα γίνει η λήξη του συναγερμού στον τομέα αυτό
- στις 11.30 θα γίνει σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού απειλής, για 120 δεύτερα, σ’ όλη τη χώρα
- στις 11.35 θα λήξει ο συναγερμός
- στις 12.50 , θα υπάρξει συναγερμός απειλής για 120
- στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας.
- Μετά από 5 λεπτά, θα σημάνει λήξη συναγερμού.
Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό, ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.
Ταυτόχρονα με την ήχηση των σειρήνων συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της χώρας, με σειρά βραχέων κωδωνισμών. σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Σεισμός τώρα στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τα φίλτρα του καφέ σώζουν σπάνιο σπουργίτι από την εξαφάνιση
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:09 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πώς τα διαμάντια αποκαλύπτουν τη… μυστική χημεία της Γης
20:30 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της
13:26 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»
19:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα στην Αττική
11:39 ∙ LIFESTYLE