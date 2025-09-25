Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η πόλη της Καβάλας από τον θάνατο της Λένας Καρασταμάτη, που εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου

Γιάννης Καλύβας

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας
Η Λένα Καρασταμάτη ήταν μια καθαρίστρια από την Καβάλα. Εργαζόταν στα απορριμματοφόρα του δήμου από το 2018. Ξυπνούσε νωρίς το πρωί, πήγαινε στην υπηρεσία της, μάζευε τα σκουπίδια αλλά το έκανε με ζήλο. Δεν ντρεπόταν ούτε στιγμή, ούτε και όταν κάποιοι υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δεν δουλεύουν όπως θα έπρεπε.

Η Έλενα Καρασταμάτη έγινε πρόσφατα viral στο TikTok, μέσα από ένα βίντεο που τράβηξε η κόρη της, για να δείξει τον τρόπο που εργαζόταν. Η 57χρονη καθαρίστρια που κατάφερε με ένα βίντεο να ξεπεράσει τις 1,5 εκατομμύρια προβολές, «έσβησε» μόλις στα 57 της μέσα στο σπίτι της, από ανακοπή καρδιάς.

Ήταν μητέρα 4 παιδιών, ιδιαίτερα αγαπητή στην πόλη αλλά και στο διαδίκτυο. Όπως αναφέρουν μάλιστα στο Newsbomb.gr συνάδελφοί της στην καθαριότητα, «η Έλενα δεν ήταν ψεύτικη. Ήθελε ο κόσμος να μάθει τη δουλειά της».

Η 57χρονη βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια τις τελευταίες ημέρες. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σπίτι της για τις πρώτες βοήθειες παρά τις επίμονες προσπάθειες που κατέβαλλαν, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η τραγική είδηση προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους συναδέλφους της και τους κατοίκους της περιοχής, που την γνώριζαν και την εκτιμούσαν για την εργατικότητα και το ήθος της.

Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της Έλενας Καρασταμάτη

Η κόρη της 57χρονης, Στέλλα Ηλιάδου, που έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό από την παρουσία της στο The Voice της περασμένης σεζόν έκανε μία ανάρτηση που είναι χαρακτηριστική για την ψυχολογική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η οικογένεια της αποθανούσας.

«Προς μέσα και ιστότοπους, παρακαλούμε σεβαστείτε το πένθος της οικογένειάς μας. Δεν θα απαντήσουμε σε μηνύματα, ούτε θα προβούμε σε δηλώσεις ή σχολιασμούς. Ζητούμε σεβασμό και ιδιωτικότητα σε αυτό το διάστημα. Το μήνυμα δημοσιοποιείται για να αποφευχθούν περαιτέρω προσεγγίσεις. Ευχαριστούμε», αναφέρει στην ανάρτησή της.

To viral video

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok το 1,5 εκατομμύριο προβολές και περισσότερα από 155.000 likes.

Μάλιστα κάτω από το βίντεο της Λένας Καρασταμάτη, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι είχαν καταθέσει τα σχόλια τους για την εικόνα της γυναίκας που φαινόταν περιποιημένη και δυνατή να εκτελεί το καθήκον της εργασίας της σε ένα πεδίο που πολλοί από εμάς πιθανόν να προσπαθούσαμε να αποφύγουμε. «Αυτό είναι λειτούργημα, όχι απλά μια δουλειά», «Σεβασμός σε αυτές τις γυναίκες που κάνουν ό,τι δεν τολμούν πολλοί άντρες», «Τη βλέπω κάθε μέρα, είναι βράχος», «Μπράβο», είναι μερικά μόνο από αυτά.

Ένα από τα σχόλια, όμως, ξεχωρίζει διότι με κεφαλαία γράμματα, γράφει: «ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ <3». Το σχόλιο έρχεται από τη Στέλλα Ηλιάδου, μια νεαρή γυναίκα, που δήλωσε με αυτόν τον τρόπο την περηφάνεια της για τη μητέρας, δεχόμενη εξίσου πολλά «συγχαρητήρια» από τους χρήστες του TikTok.

Συλλυπητήρια από τους χρήστες του TikTok για τον θάνατο της Λένας Καρασταμάτη

Κάτω από το βίντεο που δείχνει την Λένα Καρασταμάτη εν ώρα εργασίας, οι χρήστες του TikTok γράφουν από χθες μια λέξη συμπαράστασης στην οικογένεια της γυναίκας που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και ο δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος. Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της. Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», αναφέρει.

