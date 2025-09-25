Ο κωμικός Πάρις Ρούπος συσχέτισε την ελληνική σημαία με βοθρολύματα – Απολύθηκε από την Pizza Fan

Ο stand-up comedian είπε ακόμη ότι η καμπάνια του Τσάρλι Κερκ για την οπλοκατοχή «βρήκε στόχο», προκαλώντας αντιδράσεις

Ο κωμικός Πάρις Ρούπος συσχέτισε την ελληνική σημαία με βοθρολύματα, γεγονός που οδήγησε στην απόλυσή του από την Pizza Fan.

Ο stand-up comedian σε πρόσφατη παράστασή του στη Δραπετσώνα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, αναφέρθηκε εκτός από τη σημαία, στη σφαγή στον Μελιγαλά, τους ναζί και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου και βίντεο αποσπάσματά της ανέβηκαν στο διαδίκτυο. Σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο TikTok λέει για την ελληνική σημαία: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα, βγάζει απόλυτο νόημα».

«Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή, επιτέλους, βρήκε στόχο», σχολίασε ο Πάρις Ρούπος για τη δολοφονία Κερκ στις ΗΠΑ.

Σε άλλο απόσπασμα της ίδιας παράστασης, που έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου, λέει για τους ναζί: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘λιπάσματα’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘μορφώστε τους ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media προκαλώντας την οργή χρηστών του διαδικτύου, πολλοί εκ των οποίων κάλεσαν την Pizza Fan, να διακόψει τη συνεργασία της μαζί του. Πράγματι, σήμερα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως θεωρεί «μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο», διευκρινίζοντας πως δεν είχε καμία σχέση με την προωθητική ενέργειά της, στην οποία συμμετείχε ο κωμικός.

Ωστόσο, συνεχίζει η Pizza Fan, οποιοσδήποτε «εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της». Για τους λόγους αυτούς, διευκρινίζει «ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

»Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

