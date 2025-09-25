Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο
Ο αλλοδαπός έγινε αντιληπτός από γυναίκα, έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγο μετά τις 09:00 της Πέμπτης (25/09), αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες σε έναν 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιούνταν ενώ έβλεπε παιδιά έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε από 34χρονη γυναίκα, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα λίγα λεπτά αργότερα και τον συνέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες.
Ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευθεριών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37 ∙ LIFESTYLE
«Να με λες μαμά»: Πρεμιέρα απόψε με μία ιστορία που θα καθηλώσει
17:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής
17:16 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η βιομηχανία ξεμένει από γερμάνιο - Σε απόγνωση η ευρωπαϊκή βιομηχανία
11:44 ∙ WHAT THE FACT