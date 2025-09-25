Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

Ο αλλοδαπός έγινε αντιληπτός από γυναίκα, έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια


Λίγο μετά τις 09:00 της Πέμπτης (25/09), αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες σε έναν 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιούνταν ενώ έβλεπε παιδιά έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από 34χρονη γυναίκα, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα λίγα λεπτά αργότερα και τον συνέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευθεριών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του.

