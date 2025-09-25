Κίνηση τώρα: «Βράζουν» Κηφισίας και κέντρο - Καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν, αυτή την ώρα, οι οδηγοί σε αρκετά σημεία της Αττικής. Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας και την Αλίμου-Κατεχάκη.

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Βασιλίσσης Σοφίας, την Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις έως και 20' θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, ενώ καθυστερήσεις έως και 15' επικρατούν στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/zPeYcmNfIX — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 25, 2025

