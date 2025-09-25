Αλεξανδρούπολη: Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία, πριν το Αρδάνιο - Νεκρή μια 62χρονη

Μια γυναίκα έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη πριν τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στην Εγνατία Οδό Ηγουμενίτσας-Κήπων, λίγο πριν από τα διόδια του Αρδανίου.

Η αλλοδαπή γυναίκα ήταν συνοδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο 40χρονος γιος της, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου λίγο πριν φτάσει στα διόδια Αρδανίου. Το όχημα προσέκρουσε σε περίφραξη και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.

Από το τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκε και γιος της, ο οποίος διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Με πληροφορίες από evros-news.gr

Διαβάστε επίσης